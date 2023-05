Momento: O golo de Andrezinho

Foi o golo decisivo. Ao longo das últimas jornadas, o Santa Clara tem apresentado uma evolução do rendimento e tem sido costume a equipa açoriana realizar bons arranques quando joga em casa. Contudo, em muitos casos, as boas exibições não tiveram consequência. Desta vez, a boa primeira parte do Santa Clara foi materializada pelo golo de Andrezinho. Foi o momento decisivo para dar tranquilidade à equipa, que, em vantagem, soube gerir o jogo com eficácia.

Figura: Andrezinho

É a bonita história do patinho feio. Em janeiro, foi dado como transferível, mas, como não encontrou clube, acabou por ficar nos Açores. Accioly deu-lhe uma nova vida. Andrezinho tornou-se uma importante figura do clube nos últimos jogos. Neste sábado, além de o autor do golo decisivo, foi fundamental a penetrar no espaço entre linhas, criando dificuldades à defesa de Portimão. Esteve quase sempre em destaque nas boas movimentações ofensivas da equipa.

Outros destaques

Nakamura

Se o Portimonense foi derrotado pela margem mínima, muito se deve à exibição do guarda-redes japonês. Esteve muito seguro entre os postes e fez três grandes defesas que evitaram o golo aos açorianos. Em destaque, sobretudo, as defesas às tentativas de Jordão e de Matheus Babi, aos 62 e 64 minutos, respetivamente.

Gabriel Silva

Chegou aos Açores com o rótulo de estrela e ninguém tem dúvidas sobre o talento do jogador brasileiro. Esta época não conseguiu demonstrar todo o seu potencial: oscilou entre o banco e a titularidade, umas vezes em destaque, outras vezes quase invisível. Nos últimos jogos, tem demonstrado a sua capacidade. Hoje, mais uma vez, foi dono e senhor do meio campo. Fundamental na movimentação ofensiva, deambulando da zona central para os flancos, mostra cada vez (já tarde na época) mais um maior entrosamento defensivo.