O Santa Clara fechou a pré-época, este sábado, com uma vitória sobre o Portimonense, da II Liga, por 4-1. Os açorianos fazem a estreia na Liga Conferência na próxima quinta-feira, diante do NK Varazdin, da Croácia.

Na partida realizada no Centro de Treinos do Portimonense, Gabriel Silva inaugurou o marcador a favor do Santa Clara (23m). No segundo tempo, os comandados de Vasco Matos dilataram a vantagem pelos pés de Pedro Ferreira (58m) e Brenner (60m).

O Portimonense reduziu a vantagem com um golo de Ruan (65m). Brenner viria a bisar na partida para estabelecer o 4-1 final (76m).

O Santa Clara fecha assim a pré-temporada sem derrotas, depois dos empates com Louletano (0-0) e Farense (1-1) e das vitórias frente ao Middlesbrough (1-0), Wolverhampton (2-1) e Portimonense (4-1).

A estreia europeia joga-se já na próxima quinta-feira, dia 24 de julho, numa partida a contar para a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência. Os açorianos medem forças com NK Varazdin, quarto classificado da última edição da Liga croata.