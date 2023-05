O Santa Clara venceu o Portimonense por 1-0, na 33.ª jornada da Liga 2022/23. Depois de saber que tinha descido de divisão, fruto do resultado do Marítimo com o Vizela, os açorianos conquistaram três pontos na despedida em casa da Liga.

Um golo de Andrezinho, aos 28 minutos, coloriu uma exibição boa dos insulares, que perderam muitas oportunidades, algumas flagrantes, de aumentar a vantagem sobre os algarvios.