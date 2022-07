Klauss Camara foi nomeado ontem pela SAD do Santa Clara como novo gestor com funções executivas para o futebol profissional. Segundo os açorianos, este dirigente «assume responsabilidade exclusiva pela política de contratações, iniciando de imediato o trabalho de finalização do plantel, em coordenação com a equipa técnica liderada por Mário Silva».

De referir entretanto que na manhã este sábado o Santa Clara venceu o seu primeiro teste da temporada, ao bater por 2-0 a seleção da Associação de Futebol de Ponta Delgada. Os golos do jogo-treino no Estádio de São Miguel foram apontados na segunda parte por Patrick e Óscar Barreto, de penalti.