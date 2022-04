Rafael Ramos tem uma proposta tentadora do Corinthians, formação orientada pelo português Vítor Pereira, e pode deixar o Santa Clara nas próximas semanas ou apenas no final da presente temporada, quando termina contrato com o clube dos Açores.

O lateral direito de 27 anos cumpre a terceira temporada no Santa Clara e está vinculado até ao final de junho de 2022. O clube brasileiro apresenta condições altamente vantajosas, levando Rafael Ramos a encarar a possibilidade de nova aventura fora de Portugal, depois de experiências nos Estados Unidos (Orlando City e Chicaco Fire) e nos Países Baixos (Twente).

Após o FC Porto-Santa Clara, Mário Silva foi questionado sobre a possível saída de Rafael Ramos, já depois de ter confirmado a transferência do avançado Cryzan para o futebol chinês.

Sabíamos que tínhamos jogadores apetecíveis. O Santa Clara, como a maioria dos clubes da Liga, é um clube vendedor. Sabíamos que a qualquer momento as coisas podiam acontecer, estava preparado para isso desde o primeiro momento. Resta-nos encontrar soluções, é para isso que somos pagos», resumiu o treinador do Santa Clara.