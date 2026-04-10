Petit, treinador do Santa Clara, promete o mesmo compromisso e identidade no duelo frente ao Rio Ave. O técnico luso reforça a vontade de voltar às vitórias, no jogo da 29.ª jornada da Liga marcado para sábado, às 18h00.

Compromisso e identidade como mote para regressar às vitórias

«Esperamos um adversário difícil, mas vamos com a mesma identidade, o mesmo compromisso e a mesma qualidade que temos apresentado nos últimos jogos. Queremos voltar muito às vitórias.»

Equipas separadas por dois pontos aumenta a importância do duelo

«O próximo é sempre o mais importante, mas, aqui, as duas equipas têm um registo nos últimos seis jogos muito idêntico em termos de resultados. Sabemos que estão ali com 30 pontos. É um jogo importante para nós, jogamos em nossa casa. Queremos voltar às vitórias.»

Análise tática

«Sabemos aquilo que podemos explorar em termos ofensivos. Temos de saber também o que precisamos, em termos defensivos, para estar preparados para defendermos bem, mas sermos iguais e fiéis àquilo que é nossa identidade e ideia de jogo.»

Derrota frente ao Sporting não deve ter consequências emocionais

«Não podemos controlar aquilo que se passa no jogo. Podemos é controlar os nossos comportamentos. Senti no final do jogo a equipa frustrada pelo que fez, por aquilo que criou, por aquilo que marcou, não tirando mérito à vitória do Sporting.»