Vasco Matos, na sala de imprensa, afirmou que a equipa não teve coragem na primeira parte e que foi preciso, ao intervalo, olhar olhos nos olhos e corrigir.

Análise ao jogo

Entrámos bem nos primeiros dez minutos, mas depois o adversário superiorizou-se porque estávamos mal posicionados. O Rio Ave tem homens rápidos na frente e conseguiam abordar a nossa linha defensiva de frente. Corrigimos e a segunda parte foi completamente diferente. Na primeira parte houve falta de coragem e não conseguimos levar a bola onde queríamos. Na segunda parte já tivemos essa coragem e criámos três ou quatro situações que se tivéssemos definido melhor, levávamos os três pontos. A segunda parte agradou-me muito. Ficámos satisfeitos porque levamos um ponto de fora, mas temos de melhorar muito. Temos de dar conforto aos jogadores para ter uma performance melhor. É este caminho que temos de percorrer e ir à procura da estabilidade. Acreditamos muito nestes jogadores, mas temos de estar no máximo.

Ausência de Vinícius leva-o a olhar para o mercado?

O Vinícius teve um pequeno problema, mas neste momento não olhámos para o mercado, olhámos para o que temos dentro. Acreditámos no nosso trabalho e esse é o foco.

A resposta da segunda parte tranquiliza-o para o que aí vem?

Estamos a três pontos do Tondela, mas também estamos a três do 8.º lugar. Não podemos olhar só para baixo, também temos de olhar para cima. Não ficámos satisfeitos com alguns comportamentos da primeira parte, na segunda, tivemos uma boa reação.