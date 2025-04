Num encontro geralmente pacato e pouco caudal ofensivo, Rio Ave e Santa Clara empataram a um golo, em encontro da 30.ª jornada da Liga. Na tarde desta sexta-feira, em Paços de Ferreira, André Luiz inaugurou o marcador a favor dos comandados de Petit, aos 25 minutos.

Na etapa complementar, Vasco Matos exigiu ambição e operou várias trocas. Depois de Gabriel Silva e Ricardinho ameaçarem o empate, Sidney Lima teve cabeça para o 1-1. Estavam decorridos 85 minutos quando o defesa silenciou a casa emprestada do Rio Ave.

Assim, o Santa Clara falhou o assalto ao 5.º lugar, mas quebrou o recorde de pontos no campeonato, alcançando os 47. Ao cabo de três jornadas sem vencer, os açorianos recebem o Arouca (13.º), na tarde de 26 de abril.

Por sua vez, o Rio Ave desperdiçou dois pontos importantes na fuga ao fundo da tabela. O empate deixa os comandados de Petit no 11.º posto, com 33 pontos, dez de diferença para o lugar de play-off – onde está o AVS (16.º) com 23 pontos.

No calendário do Rio Ave segue-se a visita ao Vitória de Guimarães (5.º), na tarde de 27 de abril.