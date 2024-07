O Santa Clara venceu o Sp. Braga B na manhã desta quarta-feira, por 4-1, no primeiro jogo do estágio que os açorianos estão a realizar em Penafiel.

Os minhotos adiantaram-se logo aos dois minutos, por intermédio de Jónatas Noro, na sequência de um canto, mas a equipa de Vasco Matos reagiu pouco depois. Gabriel Silva, com um bis (13 e 18m), operou a reviravolta.

Já na segunda parte, Rodrigo Varanda aumentou a vantagem do Santa Clara e Bruno Almeida, aos 75 minutos, fechou as contas do jogo.

O próximo teste dos açorianos é contra o Penafiel, no sábado.