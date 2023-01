O treinador do Santa Clara, Mário Silva, afirmou esta quarta-feira que o Sp. Braga vai aparecer «muito motivado» no duelo entre as duas equipas, depois da vitória por 3-0 frente ao Benfica na última jornada.

«Esperamos um jogo difícil. Muito difícil. Um Sporting de Braga muito motivado depois do que aconteceu na semana anterior. E nós, depois daquilo que nos aconteceu na semana passada [derrota com o Gil Vicente], temos de dar uma resposta», começou por dizer, citado pela Lusa.

«Vai ser um jogo difícil, claramente. O Braga é uma equipa que luta pelas competições europeias e por estar o mais acima possível na tabela classificativa e que fez um excelente jogo contra o Benfica depois de uma derrota difícil frente ao Sporting», acrescentou.

Ainda assim, o técnico dos açorianos promete uma equipa capaz de lutar por um «resultado positivo»: «A equipa tem demonstrado ao longo desta época alguma instabilidade, mas, em momentos difíceis, tem dado boas respostas. E é isso que nós queremos amanhã [quinta-feira]: dar uma boa resposta.»

«É na dificuldade que se vem os verdadeiros campeões (…) Temos de estar sempre motivados. Saber que vamos competir contra uma equipa difícil deve nos dar ainda mais motivação, principalmente depois de resultados menos positivos que temos tido», atirou.

O Santa Clara recebe esta quinta-feira o Sp. Braga, em jogo da 15.ª jornada da Liga, a partir das 20h15 (hora de Portugal Continental).