O treinador do Santa Clara, Nuno Campos, reconheceu as dificuldades que os açorianos vão enfrentar diante do Sp. Braga e assumiu que o favoritismo está do lado dos minhotos.

«Como eu disse anteriormente, penso que era a equipa mais difícil que nos podia ter calhado, fruto de ser o vencedor da prova. Demonstrou claramente a época passada ser a equipa mais forte. Vai ser um jogo extremamente difícil, como seria de esperar de qualquer jogo na Pedreira», afirmou na antevisão ao encontro.

Antes de viajar com o grupo para Braga, Nuno Campos sublinhou que o adversário é o «principal responsável a ter aspirações na competição».

«As nossas aspirações sabemos bem quais são e têm muito mais a ver com o campeonato», confessou.

O técnico do Santa Clara rejeitou a ideia de que o Sp. Braga está fragilizado após a derrota por 6-1 na Luz e lembrou que os arsenalistas vêm de uma «série de 11 jogos em que só perderam um jogo». Relativamente a jogos da Taça de Portugal, Nuno Campos destacou que a equipa de Carlos Carvalhal não soma qualquer derrota «há dois anos».

O treinador dos insulares abordou ainda a saída do antigo diretor desportivo, João Ferreira, entretanto substituído por Emanuel Simões.

«Já disse anteriormente que não sou muito de desculpas e não adianta estarmos a arranjar desculpas para a situação. As pessoas compreendem que não é bom haver mudanças, compreendem que não é bom haver alguma instabilidade, mas nós estamos cá para dar soluções dentro do campo», atirou.

O Santa Clara desloca-se ao reduto do Sp. Braga no sábado, onde a partir das 17h00 se joga a partida relativa à quarta eliminatória da Taça de Portugal.