Vasco Matos, treinador do Santa Clara, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Sp. Braga:

«É um jogo que nos deixa a todos muito orgulhosos, fomos muito competentes. Não é a classificação que nos move, mas sim o nosso trabalho. Fomos extremamente competentes, jogámos contra um adversário muito forte, cumprimos o plano de jogo à risca e as melhores ocasiões acabam por ser nossas. Até podíamos ter levado mais qualquer coisa daqui.

[época muito boa] Tem sido uma época muito boa, já no ano passado batemos muitos recordes, este ano também e queremos continuar a fazer história. Sábado temos outro jogo muito importante e queremos todo o apoio dos nossos adeptos porque é o último jogo em casa.

[MT saiu lesionado] O MT está a ser avaliado. É um jogador de muita qualidade, está a fazer uma grande época, excelente profissional. Sabemos que não é nada muito grave, mas temos de avaliar para perceber se poderá estar apto para o próximo jogo.

[5.º lugar pode fugir depois do empate?] Nunca tivemos esse objetivo. Olhámos para a equipa e gostamos de sentir muito orgulho do que os jogadores estão a fazer e do desenvolvimento deles. Queremos ser uma equipa extremamente competitiva e jogamos todos os jogos para ganhar. No final fazemos as contas.

[Vasco Matos vai continuar ou está pronto para outros voos?] Isso não me preocupa. O que preocupa é chegar ao fim de semana e sentir que a equipa está preparada para jogar e ganhar em todo o lado. Pontuamos com quase todas as equipas. O Vasco Matos é o menos importante. Importante é o clube, a equipa e o seu crescimento. Não tenho dúvidas de que o clube está preparado para dar continuidade a este trabalho, seja o Vasco, o Manuel ou o António a treinador».