O treinador do Santa Clara, Danilo Accioly, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Sporting (3-0), em jogo da 26.ª jornada da Liga:

«O trabalho é insistir no que temos vindo a fazer, fazer este grupo de trabalho que ainda é possível, porque é. É uma tarefa árdua, mas enquanto houver esperança, vamos alimentar essa chama. Os jogadores têm sido impecáveis, os resultados não têm surgido, mas cabe-nos continuar a trabalhar.

[Ânimo da equipa] Sabíamos da dificuldade do jogo, o filme do jogo é simples: dois erros individuais e uma bola parada que permitiram ao Sporting marcar. Sabíamos o que podíamos fazer, não foi o jogo que queríamos, mas ainda tivemos um pouco de azar na eficácia. É de salientar que a malta que entrou, entrou bem e é com este espírito, ainda que seja difícil, que temos de continuar a trabalhar.

[Experiência como jogador pode ajudar a equipa?] Numa situação delicada como a nossa, o primeiro percalço deixa abaixo a estratégia para o jogo. Fazê-los acreditar é uma tarefa sobretudo mental, e isso não dá para trabalhar. Os anos que tive como jogador podem dar alguma dica, mas quem resolve são os jogadores. Houve mérito do adversário e agora é continuar a insistir.»