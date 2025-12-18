A reação de Vasco Matos, treinador do Santa Clara, à derrota concedida em casa ao Sporting nesta quinta-feira, por 3-2, após prolongamento. O técnico sublinhou a atitude da sua equipa e lamentou o penálti favorável ao Sporting nos descontos.

«Desanimado não estou. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Grande jogo com menos de 72 horas de descanso. Estou contente, grande trabalho e grande atitude. Vamos continuar a nossa luta e ninguém nos vai desviar do nosso caminho. Representamos uma região muito humilde. Por muito que não queiram, vamos continuar o nosso trabalho com as nossas armas. Hoje foi uma prova do que representamos. Mesmo com todas as contrariedades visíveis aos olhos de toda a gente.»

Como viu o penálti do Sporting?

«Da mesma forma que você viu, como jornalista. Da mesma forma como os adeptos viram. Com dois olhos.»

Exibição do Santa Clara

«Sinto que o Santa Clara fez um grande jogo. Mudámos sete jogadores. Uma grande atiude, muito bem jogado por nós. Consguimos tirar a pressão, tirar a bola ao adversário, anular os pontos fortes do Sporting. Isso é que me apraz falar.»

Arbitragem

«O resto deixa-me preocupado e deixa toda a gente um pouco assustada. Hoje é um dia negro para o futebol, pela forma como tudo aconteceu. Deixa-nos tristes, preocupados. Isto tem de dar-nos força.»