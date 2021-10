Ricardinho, jogador do Santa Clara, em declarações à Sport TV após a vitória sobre o FC Porto por 3-1:

[Sobre o golo]

«É muito especial para mim, sendo o primeiro golo com a camisola do Santa Clara e ainda para mais frente ao FC Porto, que é uma grande equipa. Mas estou mais feliz pela vitória. É fruto do trabalho da nossa equipa e espero que os adeptos estejam connosco nas vitórias e nas derrotas. Vamos dar muitas alegrias aos nossos adeptos.

Tivemos de lutar, de ter espírito de sacrifício e uma união muito grande para termos este resultado e agora é desfrutar. Daqui a pouco temos outro jogo, que é mais importante, com o Belenenses.

Queremos sempre mais. Este é um passo para alcançar algo mais e espero no final da época festejar coisas boas com o Santa Clara.»