Rafael Martins, avançado do Santa Clara, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do FC Porto (1-2), no Estádio São Miguel, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal:

- Entrámos com uma grande dinâmica, marcámos logo no primeiro lance, mas depois sofremos dois golos na segunda parte. Se não me engano, é a nossa segunda derrota do ano. Quero também dar os parabéns aos adeptos que estiveram aqui a apoiar-nos no estádio.

- Tínhamos essa esperança, mas estamos a fazer uma grande época, este jogo não correu como queríamos, mas já estamos focados no jogo de segunda-feira.

- Tínhamos trabalhado essa jogada. Tive a felicidade de marcar o golo, mas nãos saímos com os três pontos.

- O que temos vindo a fazer esta época é algo de fantástico, vamos passo a passo, com a certeza que, se continuarmos com o mesmo empenho, vamos chegar lá.