Vasco Matos, treinador do Santa Clara, falou aos jornalistas junto aos balneários do campo Joaquim Domingos Maia, em Nogueira da Regedoura (Santa Maria da Feira), no rescaldo à vitória na terceira eliminatória da Taça de Portugal. Ainda que o Santa Clara tenha respirado de alívio apenas nos penáltis, o treinador dos insulares registou motivos para sorrir.

O contexto da Taça

«A Taça traz contextos adversos, um campo sintético e difícil, com pouco espaço. Mas um adversário organizado. E pouco tempo de jogo, muitas paragens. Os jogadores deram uma boa resposta e tentaram sempre vencer, sem perder a identidade. Criámos várias situações de golo e nunca perdeu o equilíbrio, o que me deixa agradado. Somos justos vencedores. Devemos entender que o contexto não ajuda. Seguimos em frente.»

«Estamos a preparar a equipa para outros sistemas táticos, ainda que a estrutura com três defesas esteja bem trabalhada.»

O homem do jogo

«Neneca? Acreditamos nele, poderia ter sido outro o homem do jogo. Mas o Neneca tem muito valor. Conseguimos valorizar vários jogadores, o que faz parte do nosso trabalho a longo prazo.»