*Por Frederico Figueiredo

Na reação ao Santa Clara-Comércio e Indústria, ganho pelos açorianos neste domingo por 3-0, o treinador Vasco Matos mostrou-se satisfeito com a exibição da sua equipa e ainda deu falou sobre a estreia de dois elementos.

Análise

«Fizemos um grande jogo, com muita circulação de bola. Antes da expulsão temos várias jogadas com envolvimento e criámos muito movimentos, tendo a expulsão resultado disso. É sempre difícil, do outro lado há qualidade coletiva e da equipa técnica. Fomos nós que provocamos os erros do adversário. A jogar com mais um, tivemos paciência e faltou-nos fazer mais golos.»

Sobre a estreia de Adriel e Melvin

«É um trabalho do clube e da equipa. Temos de começar a preparar o futuro do clube e da equipa. É para isso que servem estes momentos e os jogadores têm de mostrar que podem jogar.»

Condição física de MT

«O MT está a recuperar de lesão e brevemente estará de volta.»