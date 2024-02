Vasco Matos, treinador do Santa Clara, na flash interview da Sport TV, após a derrota dos açorianos diante do FC Porto (1-2), a contar para os «quartos» da Taça de Portugal.

«Dar os parabéns à minha equipa pelo que foi a campanha na Taça e pelo comportamento na competição. Foi uma entrada forte na primeira parte. Tínhamos trabalhado muito o lançamento e acreditamos que poderia resultar. Mantivemos a nossa identidade e fomos corajosos. O trabalho ao longo do ano tem sido assim, com os jogadores a acreditarem na ideia de jogo.

Na segunda parte o FC Porto alterou a estratégia – mérito nosso – mas consentimos os dois golos. É um adversário forte, mas nunca baixámos os braços, com bola no poste e uma oportunidade do Safira. Somos fortes e unidos, e é isso que queremos transportar para a II Liga. Estamos de olho já no jogo de segunda-feira e queremos trazer os três pontos de Viseu.»

[Reação à derrota]: «Obviamente que hoje não estamos contentes, porque queremos ganhar e fizemos por isso. Mas, o nosso foco é o processo e devemos perceber o que fazer a cada jogo. Mesmo jogando contra o FC Porto, há coisas que devemos melhores. Queremos estar a este nível e não podemos cometer determinados erros. Por isso, devemos continuar, com orgulho na equipa.»