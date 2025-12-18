Luís Rocha, jogador do Santa Clara, muito crítico, na flash interview da Sport TV, após o jogo com o Sporting, que ditou o afastamento dos açorianos da Taça de Portugal:

Análise ao jogo

«Frustrado é pouco, estamos muito zangados. Só quero dizer que representamos uma região, o povo açoriano, somos pais de família, vivemos do futebol. Jogámos na segunda-feira em Braga, viajámos na terça para os Açores para preparar este jogo. Mais uma vez contra este adversário, num jogo estranho… Uma decisão de 12 minutos, um penálti (risos) engraçado. É faltar um bocado ao respeito. Há um presidente que faz aqui um investimento forte e é preciso respeitar isso. Fomos a equipa que foi às competições europeias (Liga Conferência), merecemos respeito. Um dito grande precisa destas situações para ganhar ao Santa Clara… O nosso objetivo passa pela manutenção (na Liga), mas defendemos uma região.»