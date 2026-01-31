Vasco Matos já não é treinador do Santa Clara, não tendo resistido à derrota caseira com o Estoril por 4-2.

Em comunicado, o emblema açoriano informou ter chegado a acordo com o técnico de 45 anos para a rescisão contratual.

Na mesma nota, o clube insular refere-se a Vasco Matos como «o melhor treinador da história do clube na Liga», lembrando o 5.º lugar alcançado na época passada e o acesso à Liga Conferência.

Nesta temporada, o Santa Clara tem estado longe dos registos de 2024/25, ocupando o 15.º lugar com apenas 17 pontos, e não vence para a Liga desde 6 de dezembro, quando recebeu o Casa Pia.

Vasco Matos cumpria a terceira época na equipa da ilha de São Miguel. Antes da época histórica no principal escalão, com apuramento europeu e recorde de pontos, conquistou a II Liga.