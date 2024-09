Vasco Matos, treinador do Santa Clara, analisa o triunfo de 1-0 diante do Estrela da Amadora, para a 6.ª jornada da I Liga, neste sábado.



[Foi um jogo com duas partes distintas?]



«Na primeira parte, o Estrela esteve melhor, com mais bola, muita gente por dentro a criar dificuldades no nosso encaixe. No momento em que recuperávamos a bola, não tinhamos os posicionamentos bem definidos. O Estrela esteve melhor, mas sem criar perigo. Depois uma segunda parte completamente diferente, Santa Clara muito forte, com muitas circunstâncias de golo - na primeira já tínhamos tido as melhores ocasiões. Fomos muito dominadores. O resultado podia ter sido mais dilatado. Tenho de dar os parabéns aos nossos jogadores pela interpretação do jogo, equipa solidária e unida, apoiada pelo público, e é continuar este caminho».



[Equipa está muito mais madura?]



«Quando chegamos cá, tinhamos de implementar uma ideia e um projeto com todos os departamentos, com um ADN muito bem identificado. Não podemos sair deste caminho, isto é uma maratona. A equipa vai crescendo, temos uma equipa jovem, com muitos valores carácter e estamos num campeonato mais competitivo»

[Gostou da reação à derrota frente ao Benfica?]



«Internamente não ficamos satisfeitos com o jogo da Luz, por não termos alcançado os nossos adversários, mas temos consciência da adversário. Mas não abdicamos de jogar o campo todo e é isso que queremos continuar a fazer, manter o nosso ADN»