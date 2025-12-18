Por: Frederico Figueiredo

Declarações do Treinador do Santa Clara, Vasco Matos, na sala de imprensa do Estádio de São Miguel, após a eliminação frente ao Sporting no jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal:

«Não tinha muita vontade de vir [à conferência], mas por respeito aos jornalistas não poderia deixar de estar presente. Fizemos um grande jogo e quero dar os parabéns aos meus jogadores. Lançámos jovens contra um Sporting que jogou com a sua equipa mais forte e isso deixa-me extremamente orgulhoso.

«Sinceramente, senti um silêncio e acho que nem vocês jornalistas sabem ao certo o que se passou. Representamos uma região e pessoas extremamente humildes. Eu analiso o trabalho da minha equipa e deixo vocês analisarem o resto. A mim não me compete analisar o trabalho da equipa de arbitragem. Só me compete analisar o trabalho da nossa equipa, vendo jogadores dos sub-23 a ter minutos. Não tenho palavras para descrever o que se passou em campo e, assim, deixamos de acreditar no futebol.»

«Não tivemos 72 horas de descanso e agora vamos ter de jogar domingo. Isto a mim deixa-me triste e preocupado. Somos supercompetitivos e queremos sempre muito ganhar. Fizemos dois bons jogos (Sporting e Santa Clara) e agora temos o jogo com o Arouca.»

«Gosto de todos os jogadores que se entregam a 100 por cento. A melhor resposta que eles podem dar é que quando estão com os níveis lá em cima, todos ficamos satisfeitos. Sabíamos que ia ser um ano difícil, mas vamos conseguir os nossos objetivos. Resta-nos olhar em frente, com um jogo difícil que vamos ter no domingo.»