Por Luís Lobão

Vasco Matos, em conferência de imprensa, após a derrota do Santa Clara diante do FC Porto (1-2), em encontro dos «quartos» da Taça de Portugal.

[Faltou uma pontinha de sorte?]: «Não sei se foi sorte. Faz parte. Mérito também do adversário. Uma entrada muito forte da minha equipa naquilo que era um lançamento, que foi trabalhado. Fomos muito fortes nos duelos, a equipa esteve muito organizada e com uma identidade muito forte. Obrigamos o FC Porto a alterar a estratégia na segunda parte. Há mérito no nosso trabalho.»

«Prevíamos uma entrada forte na segunda parte e o FC Porto conseguiu chegar ao resultado que queria. Não baixámos os braços, mantivemos o jogo vivo, criamos situações e tivemos uma bola no poste. Tivemos também um lance do Safira que poderia ter feito golo. Isso deixa-nos extremamente orgulhosos.»

«Percebemos também que, se queremos jogar a este nível, devemos melhorar algumas situações. Faltou-nos alguma maturidade. Antes do golo há uma situação clara do Galeno. Aí deveríamos ter maior perspicácia para compreender o jogo. Quisemos sair a jogar...Faz parte. Fizemos muita coisa boa, os jogadores estão de parabéns pelo excelente trabalho que estão a realizar.»