Vasco Matos, treinador do Santa Clara, prestou declarações à BTV em flash interview, tendo analisado o empate frente ao Benfica (1-1). Para o treinador dos açorianos, os jogadores perceberam muito bem a estratégia de jogo e tiveram espírito de sacrifício para conseguir pontuar na Luz.

Santa Clara fez um «grande jogo» e precisou de «trabalhar muito» para levar pontos

«Sabíamos que íamos defrontar uma grande equipa, jogo difícil, mas demonstramos organização mesmo nas contrariedades. Na minha opinião fizemos um grande jogo. As melhores oportunidades são nossas. Três oportunidades claras de golo. A equipa fez um excelente trabalho e os jogadores estão de parabéns. Sabia, e disse-lhe antes do jogo, que tínhamos de trabalhar muito para conseguir levar daqui pontos.»

Equipa manteve-se focada mesmo após a expulsão

«Os jogadores interpretaram na perfeição aquilo que foi a nossa organização, mesmo com a expulsão do nosso jogador. A equipa não desistiu e foi sempre à procura de tentar levar aqui pontos dentro daquilo da nossa estratégia. Acabamos por conseguir o empate e levar pontos. Ficamos extremamente felizes.»

Jogadores perceberam bem a estratégia pedida

«Tínhamos que saber explorar os espaços que o Benfica nos deu. Os jogadores perceberam muito bem a estratégia e tiveram um espírito de sacrifício muito grande. Não deixamos de acreditar, fizemos algumas mudanças estratégias e a equipa conseguiu responder. Mostramos uma grande organização mesmo com contrariedades.»