Vasco Matos quer um Santa Clara «muito ambicioso» para enfrentar o Sporting, que perdeu a liderança da Liga na última jornada.

«Sabemos da pressão que o Sporting tem em vencer o jogo. Sabemos que esta pressão é grande para o Sporting vencer em Ponta Delgada. Temos de saber lidar com a pressão que está do outro lado. Isso tem muito a ver com aquilo que é o nosso trabalho e em perceber os momentos do jogo», afirmou o técnico dos açorianos numa conferência de imprensa realizada no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

O treinador apelou à concentração dos seus jogadores e alertou para a qualidade do Sporting nas transições ofensivas, reconhecendo a influência e a qualidade de Gyökeres.

«Sem dúvida que é um jogador chave no Sporting. Temos consciência disso. Obviamente que trabalhámos essa e outras situações. Temos o nosso plano. Temos de nos preparar muito bem e temos de antecipar muita coisa», afirmou, quando questionado pelo avançado sueco.

Vasco Matos avisa que a equipa «não pode estar nem um segundo desligada» e destacou as mudanças no Sporting desde o último jogo entre as duas equipas para a Liga que terminou com o triunfo do Santa Clara (1-0)

«É um campeão nacional. É uma equipa com muita qualidade. Obviamente, esperamos um jogo difícil. Mudaram algumas coisas em relação àquilo que era o Sporting. Entretanto, já se está a aproximar mais daquela primeira versão», assinalou.

Vasco Matos não vai estar no banco de suplentes em virtude da expulsão na última partida frente ao Vitória de Guimarães.

O Santa Clara, quinto classificado com 46 pontos, vai defrontar o Sporting, segundo com 66, no sábado, às 17 horas locais (18 horas em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

Poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol esta partida da 29.ª jornada da Liga.