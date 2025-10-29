Vasco Matos, treinador do Santa Clara, em declarações após a pesada derrota em Braga. O técnico proferiu declarações forte, criticando o grupo de trabalho: «Atitude que não dignifica a nossa instituição».

Análise ao jogo

«No campeonato este jogo não vai ter influência. Em ralação ao jogo, é muito fácil analisar: primeira parte horrível da nossa parte, entrámos muito mal com uma atitude que não dignifica a nossa instituição, o esforço da nossa administração. Muita displicência, não ganhámos duelos e ficámos a perder 2-0; na segunda parte tentámos ir atrás do resultado, tivemos duas ou três situações, não conseguimos, o cansaço começou a apoderar-se da equipa; também demos minutos aos jogadores menos utilizados, oportunidade para mostrarem o que valem e ficou bem visível. Temos de refletir e pensar para o futuro. Houve pouca entrega, fomos displicentes contra uma excelente equipa, com uma atitude destas fica muito mais difícil».

Empatou aqui em maio; desse jogo para este mudaram três jogadores. Onde está a diferença?

«Ficou visível: a atitude, displicência da equipa frente a uma excelente equipa. Essa é a grande diferença, que nos faz pensar. Vimos de dois anos muito bons, este era o ano em que, se calhar, está a demonstração que se a nossa equipa não estiver no limite é uma equipa normalíssima. Temos de tomar atitudes e banir do nosso grupo de trabalho este tipo de comportamentos. Vou fazer isso, enquanto treinador, custe o que custar, não me identifico com isto, vou tomar decisões, é muito fácil e visível para toda a gente. Vamos seguir o caminho que queremos, não o caminho que alguém quer individualmente, temos de seguir os valores que alimentámos muitas vezes ali dentro e não caminho que alguém individualmente queira».

Já falou com os jogadores…

«Não preciso de falar com os jogadores no balneário. Nem vou falar com os jogadores, nem há muita conversa, temos é de tomar atitudes. Às vezes é melhor o silêncio do que algumas palavras».