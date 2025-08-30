Vasco Matos, treinador do Santa Clara, fez a antevisão da receção ao Estrela da Amadora, em jogo da quarta jornada da Liga portuguesa. O técnico luso não deixou de abordar também a eliminação da Liga Conferência e o arranque complicado dos açorianos nesta época.

Eliminação da Liga Conferência

«Estamos mais preparados e conscientes da nossa realidade. Internamente lutamos muito contra isso. Tudo o que estava à nossa volta não condizia com aquilo que é nossa realidade. Temos de ser claros e objetivos. O trabalho feito nas duas últimas épocas não se pode tornar nosso inimigo. Não podemos ser vítimas do nosso sucesso.»

«Se alguém pensava que isso iria ser fácil, estava completamente enganado. Sou muito claro. Não estou aqui para enganar ninguém. Se quiserem alguém que venha para aqui enganar, não contem comigo. Eu digo a verdade. Este ano vai ser um ano de grandes conquistas também, com a nossa grande conquista a ser a manutenção.»

Desgaste dos jogadores

«Ainda estamos com alguma fadiga, mas isso tem de sair da nossa cabeça. Temos de entrar fortes. Sinto a equipa mais leve, sinto o ambiente mais leve internamente. Essa carga que existia aqui dentro por tudo aquilo que foi conquistado tem de se esvaziar.»

Apelo aos adeptos

«Quanto estamos a ganhar e está tudo a correr bem é tudo muito fácil. Obviamente que acho que os nossos adeptos também vão dar uma resposta nesse sentido. Se a equipa ao longo dos dois últimos anos ajudou a envolver, agora é também o momento de as pessoas darem essa resposta.»