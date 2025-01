O treinador do Santa Clara afirmou este sábado que o foco da equipa é dar continuidade ao trabalho realizado até agora e alcançar mais um bom resultado no jogo contra o Farense, a contar para a 17.ª jornada da Liga.

Em conferência de imprensa, Vasco Matos frisou que o objetivo da equipa é continuar a evolução e alcançar os 33 pontos na classificação.

«Queremos dar continuidade ao nosso trabalho e dar sequência àquilo que é o nosso processo. Sabemos que vamos defrontar uma boa equipa, mas obviamente queremos ganhar os três pontos», afirmou.

O treinador sublinhou ainda que, mais do que os resultados, o foco está na melhoria constante do desempenho da equipa.

«Focamo-nos muito no trabalho. É no jogo. É desafiar os jogadores a serem melhores», explicou, lembrando que o foco é garantir a manutenção, mas sempre com a preocupação de melhorar a cada jogo.

Vasco Matos também revelou que tem uma ambição bastante. «Gosto muito de ganhar. Não vim para aqui fazer amigos. Vim para ganhar», afirmou, destacando o seu compromisso com a equipa e com os objetivos do clube.

Sobre o mercado de transferências, o técnico dos açorianos não descartou possíveis ajustes na equipa, mas afirmou que a força dela está nos jogadores que já fazem parte do plantel. «Os grandes reforços estão cá dentro. Quem vier vai ter de trabalhar muito para jogar nesta equipa», afirmou.

O Santa Clara, quarto classificado com 30 pontos, recebe o Farense, 16.º classificado com 13 pontos, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, no próximo domingo, às 14h30 locais (15h30 em Lisboa), com arbitragem de António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.