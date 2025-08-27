Vasco Matos, treinador do Santa Clara, fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo contra o Shamrock Rovers, da segunda mão do play-off de acesso à Liga Conferência.

Aos jornalistas, o técnico dos açorianos mostrou-se confiante na reviravolta, depois da derrota por 2-1 na primeira mão.

«Esta equipa já mostrou capacidade de superação. É uma equipa com qualidade e gosta de ser posta à prova. Foi tudo muito novo, mas hoje estamos mais preparados. Temos de ser muito corajosos, mas acredito que é possível e queremos fazer história», começou por dizer.

«Vamos olhar mais para nós e para a nossa ideia e pô-la em prática. Acreditamos no coletivo e vamos meter tudo em prol do coletivo. Todos sentimos este momento e temos de olhar como uma oportunidade para todos», destacou.

No seguimento, Vasco Matos recordou que a eliminatória ainda está «em aberto» e que a equipa precisa de «coragem».

«Temos de interpretar muito bem o jogo e decidir bem, com e sem bola. O Shamrock tem um coletivo forte e alguns jogadores com boa capacidade individual. Estão confortáveis com e sem bola, mas acredito que podemos dar a volta», apontou.

Vasco Matos reconheceu que foi “muito importante” ter tido mais tempo para preparar o jogo, uma vez que o encontro frente ao Estoril da 3.ª jornada da I Liga foi adiado para 06 de setembro.

O jogo entre o Santa Clara e o Shamrock Rovers, em Dublin, está marcado para esta quinta-feira, às 20h. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO com o Maisfutebol.