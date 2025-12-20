Vasco Matos: «Sentimo-nos bastante prejudicados, isso tem de ser combustível»
Técnico do Santa Clara antevê receção ao Arouca, que fecha um período intenso para os seus jogadores
Vasco Matos, treinador do Santa Clara, aborda o estado anímico da equipa, depois da polémica eliminação da Taça de Portugal frente ao Sporting, e a sobrecarga do calendário na antevisão ao jogo da 15.ª jornada da Liga frente ao Arouca:
Jogo importante com o Arouca
«É importante somar pontos. Sabemos da classificação, da nossa e da do Arouca. É o próximo jogo e são três pontos importantes para nós. Estamos conscientes disso e também daquilo que temos de fazer em campo.»
Sobrecarga do calendário
«O cenário não é o ideal, temos consciência disso, mas estamos muito focados e com muita vontade de vencer o jogo. É com essa energia que temos de olhar para o jogo de amanhã [domingo]. Foi assim decidido. Obviamente, sentimo-nos bastante prejudicados, mas isso tem de ser combustível para o nosso jogo.»
Ambiente depois do jogo polémico com o Sporting
«O ambiente até está leve, bastante leve. Os jogadores estão muito focados e concentrados naquilo que são as nossas tarefas e o nosso propósito.»
Importância de jogar em casa
«Somar pontos em casa é sempre importante. Sentimo-nos realmente confortáveis a jogar em nossa casa, juntamente com os nossos adeptos. Amanhã [domingo] até há uma causa solidária, apelo à presença e apoio dos nossos adeptos.»