Vasco Matos, treinador do Santa Clara, aborda o estado anímico da equipa, depois da polémica eliminação da Taça de Portugal frente ao Sporting, e a sobrecarga do calendário na antevisão ao jogo da 15.ª jornada da Liga frente ao Arouca:

Jogo importante com o Arouca

«É importante somar pontos. Sabemos da classificação, da nossa e da do Arouca. É o próximo jogo e são três pontos importantes para nós. Estamos conscientes disso e também daquilo que temos de fazer em campo.»

Sobrecarga do calendário

«O cenário não é o ideal, temos consciência disso, mas estamos muito focados e com muita vontade de vencer o jogo. É com essa energia que temos de olhar para o jogo de amanhã [domingo]. Foi assim decidido. Obviamente, sentimo-nos bastante prejudicados, mas isso tem de ser combustível para o nosso jogo.»

Ambiente depois do jogo polémico com o Sporting

«O ambiente até está leve, bastante leve. Os jogadores estão muito focados e concentrados naquilo que são as nossas tarefas e o nosso propósito.»

Importância de jogar em casa

«Somar pontos em casa é sempre importante. Sentimo-nos realmente confortáveis a jogar em nossa casa, juntamente com os nossos adeptos. Amanhã [domingo] até há uma causa solidária, apelo à presença e apoio dos nossos adeptos.»