O Santa Clara oficializou nesta quinta-feira o médio-defensivo Victor Bobsin, que assina um contrato válido por três temporadas.

Esta será a primeira experiência do jogador de 22 anos fora do Brasil. Formado no Grémio de Porto Alegre, onde fez toda a carreira, foi utilizado em 26 jogos em 2021, mas perdeu espaço na presente época.

Bobsin já tinha abordado a mudança para os Açores há algumas semanas, considerando que este é «um passo significativo» na carreira.

O jogador canhoto soma ainda um histórico de assinalável nas camadas jovens da seleção brasileira, tendo sido internacional até ao escalão de sub-20.