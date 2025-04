Vasco Matos fez a antevisão ao encontro da 28.ª jornada da Liga, frente ao V. Guimarães, e assumiu que as competições europeias não são uma «questão», embora queira consolidar o quinto lugar.

«Em relação às competições europeias, para nós é uma não questão. Claro que para o Vitória percebo que é uma questão importante. Vamos olhar para o jogo e queremo-lo ganhar. Por isso, temos de estar no nosso limite e ser a equipa que temos vindo a ser», começou por dizer o técnico em conferência de imprensa, no estádio de São Miguel.

Vasco Matos deixou, de resto, rasgados elogios aos adeptos dos «conquistadores». «É um clube com uma grande massa adepta, com muita paixão pelo seu clube», disse.

Sobre a estratégia, Vasco Matos referiu que a equipa açoriana tem que ser «igual a si própria».

«Temos de continuar a ser a equipa que temos vindo a ser. Muito focados no nosso trabalho, naquilo que é a organização, percebendo como é que podemos abordar o jogo estrategicamente para conseguir trazer de lá os três pontos», concluiu.

O Santa Clara, quinto lugar com 46 pontos, vai defrontar o V. Guimarães, sexto com 42, no sábado às 19h30, no Estádio D. Afonso Henriques.

