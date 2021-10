FC Porto começou este domingo a preparação para o jogo de terça-feira com o Santa Clara, da segunda jornada do Grupo D da Taça da Liga com apenas um nome no boletim clínico.

Wendell, que se lesionou no jogo com o Milan, voltou a fazer apenas tratamento.

Os dragões voltam a treinar esta segunda-feira, às 10h30, no Olival e, a partir das 12h00, Sérgio Conceição faz a antevisão do encontro em conferência de imprensa.