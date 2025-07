O Santa Clara venceu, esta terça-feira, o Wolverhampton por 2-1, no Centro de Treinos do Algarve. Esta partida, que decorreu à porta fechada, teve duas partes de 35 minutos cada.

Foram os ingleses, treinados pelo português Vítor Pereira, que inauguraram o marcador pelos pés de Sasa Kalajdzic. A resposta surgiria ainda na primeira metade, com os açorianos a empatarem a partida, através de um auto-golo.

No segundo tempo, o Santa Clara operou a reviravolta pelos pés de Matheus Pereira, após assistência de Lucas Soares.

Com este triunfo, os orientados de Vasco Matos mantêm-se invencíveis ao fim de três jogos de pré-temporada, depois do empate frente ao Louletano e da vitória com o Middlesbrough.

O próximo jogo de preparação está agendado para esta quarta-feira frente ao Farense, às 10 horas, no centro de treinos do Farense.

O primeiro jogo oficial para o Santa Clara está marcado para o dia 24 de julho, frente ao NK Varazdin (Croácia), a contar para a segunda pré-eliminatória da Conference League.