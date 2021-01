O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, é o vencedor da Taça Libertadores.

O «Verdão» bateu o Santos, também do Brasil, por 1-0.

O único golo foi marcado por Breno, ao minuto 90+10, quando já todos se preparavam para o prolongamento. O golo surgiu logo depois de uma confusão junto ao banco do Santos, que acabou com a expulsão do treinador Cuca.



Abel Ferreira imita o feito de Jorge Jesus e é o segundo treinador português a ganhar a mais importante prova sul-americana de clubes.



Veja AQUI como tudo aconteceu no mítico Maracanã.