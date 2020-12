Lucas Veríssimo, jogador do Santos que o Benfica tenta contratar, teve este sábado uma noite infeliz no jogo com o Palmeiras, de Abel Ferreira, que terminou com um empate 2-2.

O central fez o penálti com que o Palmeiras fez o primeiro golo e, no lance do segundo golo, é ele quem falha no duelo aéreo, permitindo a bola sobrasse para Willian atirar para o fundo da baliza.

No final do encontro, Cuca, treinador do Santos, defendeu o jogador, apontado o impacto psicológico do falhanço do negócio com os encarnados devido ao veto do Conselho Fiscal do peixe.

«Vou falar o português correto, sem frescura, sem meias palavras. É a quinta ou sexta proposta que o Veríssimo tem nesses anos, ele já foi vendido para a Portugal, para a Ucrânia, Rússia, Arábia, mas nunca saiu daqui. É um jogador que tem visto o tempo passar, muitas promessas de que ele vai ser vendido. Como fica a cabeça do jogador? Não podemos pôr culpas, temos que dar valor pela entrega dentro do campo. É uma referência. Quem está em dívida com ele somos nós, o Santos», afirmou o técnico.

«É preciso arranjar uma solução. A direção aprova a venda, o presidente aprova, mas o Conselho Fiscal não aprova. Imaginem a cabeça do jogador», apontou.

«Nós estamos a mexer com um ser humano, que é sensível, emotivo, como todos nós somos. Temos de tirar o chapéu ao Lucas Veríssimo. Temos de acabar o ano, e o Santos tem de o vender da melhor forma que puder e fazer novos jogadores», defendeu Cuca.