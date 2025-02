Ao sexto jogo no regresso ao Santos, um golo olímpico. Foi dessa forma que Neymar ampliou o marcador a favor do Santos no reduto do Inter de Limeira – da Série D.

Estavam decorridos 27 minutos quando o astro brasileiro juntou este golaço à assistência para Tiquinho Soares inaugurar o marcador, ao nono minuto.

Neste encontro da 12.ª jornada do Paulistão, Neymar voltou a assistir o ex-FC Porto e Vit. Guimarães aos 32 minutos, para o 0-3.