OFICIAL: Juan Pablo Vojvoda deixa comando técnico do Santos
Argentino apenas venceu três dos 14 jogos disputados desde 14 de janeiro
Argentino apenas venceu três dos 14 jogos disputados desde 14 de janeiro
Ao fim de 10 vitórias em 33 jogos pelo Santos, o argentino Juan Pablo Vojvoda deixou o comando técnico do “Peixe”. A derrota na receção ao Internacional (17.º), na sexta jornada do Brasileirão, foi o culminar de uma série negativa.
E, na madrugada desta quinta-feira, o golo da derrota (2-1) foi sofrido para lá do minuto 90.
Desde 14 de janeiro, o Santos apenas venceu três jogos – dois para o Paulista e um para o Brasileirão – mas encaixou seis derrotas e cinco empates.
A equipa de Neymar é a primeira acima da zona de despromoção (16.º), com seis pontos, igualado com Mirassol (15.º) e Chapecoense (14.º). Em todo o caso, o Santos leva mais jogos do que Remo (19.º), Botafogo (18.º), Mirassol e Chapecoense.
No calendário do “Peixe” segue-se a visita ao Cruzeiro (20.º), no domingo (19h).
O Santos FC comunica a saída do técnico Juan Pablo Vojvoda e os membros de sua comissão técnica. O Clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira. pic.twitter.com/bUIntAyvIo— Santos FC (@SantosFC) March 19, 2026