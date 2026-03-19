Ao fim de 10 vitórias em 33 jogos pelo Santos, o argentino Juan Pablo Vojvoda deixou o comando técnico do “Peixe”. A derrota na receção ao Internacional (17.º), na sexta jornada do Brasileirão, foi o culminar de uma série negativa.

E, na madrugada desta quinta-feira, o golo da derrota (2-1) foi sofrido para lá do minuto 90.

Desde 14 de janeiro, o Santos apenas venceu três jogos – dois para o Paulista e um para o Brasileirão – mas encaixou seis derrotas e cinco empates.

A equipa de Neymar é a primeira acima da zona de despromoção (16.º), com seis pontos, igualado com Mirassol (15.º) e Chapecoense (14.º). Em todo o caso, o Santos leva mais jogos do que Remo (19.º), Botafogo (18.º), Mirassol e Chapecoense.

No calendário do “Peixe” segue-se a visita ao Cruzeiro (20.º), no domingo (19h).