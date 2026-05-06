Robinho Jr. faz as pazes com Neymar: «É o meu ídolo, amo-o muito»
Jovem avançado festejou com Neymar na visita aos paraguaios do Recoleta
Depois de acusar Neymar de agressão, o filho de Robinho fez as pazes com o «ídolo» e até celebrou um golo com o internacional brasileiro. Aconteceu na madrugada desta quarta-feira, durante a visita do Santos aos paraguaios do Recoleta (1-1), na quarta jornada do Grupo D da Sul-Americana.
O ex-Benfica Rollheiser assistiu Neymar para o primeiro da partida aos 41 minutos.
No final, na zona mista, Robinho Jr. garantiu aos jornalistas que já resolveu o desentendimento com o «ídolo».
«Fiquei chateado, mas é o meu ídolo, amo-o muito. (…) A situação tomou proporções que não deveria. Ele já pediu desculpas e já assumiu o erro», referiu.
O Santos ocupa o quarto e último lugar do Grupo D da Sul-Americana, com três pontos, a três do líder San Lorenzo.
