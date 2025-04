Na época de regresso ao Brasileirão, o Santos ambiciona deixar os lugares de despromoção após o despedimento de Pedro Caixinha. Para liderar esse processo, o emblema oficializou, esta terça-feira, a contratação de Cléber Xavier, de 61 anos.

Ao crescer ao lado de Tite durante 24 anos, o então adjunto passou por Brasil, Grémio, São Caetano, Corinthians, Atl. Mineiro, Palmeiras, Internacional, Al Ain, Al Wahda e Flamengo.

Num vínculo válido até ao final de 2025, Cléber Xavier embarca para a primeira experiência como técnico principal ao lado dos adjuntos Matheus Bachi e Vinicius Marques, e do preparador físico Fábio Mahseredjian.

O novo timoneiro do “Peixe” vai dar o primeiro treino nesta terça-feira, vai falar aos jornalistas na quarta-feira e assistir à receção ao Clube Regatas Brasil – na Taça do Brasil – a partir da linha lateral, na quinta-feira (22h).

De acordo com a imprensa brasileira, a experiência de Cléber Xavier junto de Neymar – do contexto de seleção – foi decisivo para a escolha da administração do Santos.

Este histórico emblema ocupa o 19.º e penúltimo lugar do Brasileirão, com 4 pontos, a dois de zona segura.