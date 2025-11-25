A época de Neymar parece ter terminado, afastando o sonho de disputar o Mundial do próximo ano. De acordo com o Globoesporte, o avançado do Santos sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo, algo que o vai obrigar a parar, pelo menos, até ao princípio de 2026.

Depois de marcar no empate frente ao Mirassol (1-1), a 20 de novembro, o desconforto no joelho esquerdo levou a que Neymar fosse poupado contra o Internacional (1-1). Em 25 jogos, o ícone do “Peixe”, de 33 anos, leva sete golos e três assistências, e sofre a quarta lesão.

Quanto ao Santos, continua na luta pela manutenção, sendo o primeiro emblema em zona de despromoção, no 17.º posto com 38 pontos, a um de zona segura. Na madrugada de sábado (0h30) há receção ao Sport Recife (20.º). Depois há visita ao Juventude (19.º) e receção ao Cruzeiro de Leonardo Jardim (3.º), a 3 e 7 de dezembro, respetivamente.

Por fim, o Globoesporte adianta que o contrato de Neymar continua por renovar, sobretudo pelo peso orçamental que o avançado representa. Uma vez que a contratação não surtiu os efeitos económicos esperados, a renovação é hipótese mais remota.