OFICIAL: Cruzeiro cede Gabigol ao Santos até ao final do ano
Avançado ex-Benfica regressa ao emblema onde fez formação
Gabriel Barbosa – ou Gabigol – está de regresso ao Santos, cedido pelo Cruzeiro até ao final do ano. Aos 29 anos, o ponta de lança regressa ao emblema onde fez formação e despontou até 2016, quando rumou ao Inter de Milão, a troco de mais de 29 milhões de euros. Com passagens breves por Inter e Benfica – com cinco jogos e um golo pelas águias – regressou ao Santos em 2018, conseguindo 27 golos em 52 jogos.
Seguiram-se épocas por Flamengo e Cruzeiro, onde acumulou 13 golos e quatro assistências em 2025.
O currículo de Gabigol conta com Supertaça Sul-Americana, Libertadores, Brasileirão (dois), Taça do Brasil (duas), Supertaça do Brasil (duas) e Jogos Olímpicos (2016).
Assim, o Santos junta Neymar e Gabigol no ataque a 2026. O campeonato Paulista começa a 10 de janeiro.
