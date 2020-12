O presidente do Santos, Orlando Rollo, confirmou esta terça-feira que o Conselho Fiscal do Santos vetou a venda de Lucas Veríssimo ao Benfica.

Em declarações ao UOL Esporte, o dirigente revelou ainda que o plantel do peixe está «revoltado» com esta decisão.

«Surpreendeu-me pela forma como a notícia foi divulgada. O jogador [Lucas Veríssimo] ligou-me e disse que podia jogar, antes da decisão ser conhecida. Tínhamos um acordo para que o acordo [com o Benfica] fosse encaminhado ao Conselho Gestor e depois submetido ao Conselho Deliberativo. A divulgação do teor do relatório, que ainda não sabemos se é real, deixou os jogadores revoltados», afirmou.

«Eles estão revoltados com a história, pois sabem o momento financeiro que atravessamos. Reunimos com o plantel e equipa técnica e deixámos claro que seria necessário negociar alguém para pagar as contas», prosseguiu.

«O Santos só conseguirá manter as contas em dia, honrar os compromissos mediante a venda de um atleta. Vou reunir-me com o plantel para dizer que não temos o parecer e que aguardamos a orientação para o Conselho Gestor», atirou.