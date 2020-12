O Conselho Fiscal do Santos vetou a venda de Lucas Veríssimo ao Benfica, decisão que não agradou ao jogador, ao plantel do peixe que, como revelou o presidente, ficou «revoltado» com esta decisão, mas também aos dirigentes, que apontam o impacto financeiro para o clube.

«É importante deixar claro que o Conselho Deliberativo do clube é um poder soberano. Não nos cabe a nós reverter esse processo», começou por dizer Felipe Ximenes, diretor desportivo do Santos, em entrevista à ESPN, dizendo depois:

«O Santos, como a grande maioria dos clubes brasileiros, ainda tem uma posição reativa diante do mercado europeu. Precisamos de receber propostas para fechar orçamentos. Isso é um impacto muito grande internamente. Sabemos que o clube precisa de receitas.»

E o dirigente aponta que o impacto não é só financeiro. «O atleta manifestou publicamente interesse em atuar fora do país, tem um histórico de três ou quatro negociações que acabaram por não se concretizar. Isso é mau. Nós temos, de alguma maneira, de gerir este processo todo.»

«Mas é um impacto importante internamente do Conselho Deliberativo na venda do Lucas Veríssimo na questão do Benfica. A outra proposta que temos, do Médio Oriente, foi aprovada, mas o jogador já manifestou que não tem interesse em aceitar», disse Ximenes, em referência à proposta do Al Nassr, da Arábia Saudita, equipa treinada por Rui Vitória.

O presidente Orlando Rollo já avisou que o Santos só conseguirá manter as contas em dia mediante a venda de um atleta e, segundo a ESPN, o responsável alertou mesmo que Lucas Veríssimo poderá vir a sair de graça em janeiro por causa de salários em atraso.