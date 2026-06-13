O São João de Ver oficializou, este sábado, a contratação de Sandro Raniere para o comando técnico da equipa principal.

Através das redes sociais e em comunicado, o clube que atua na Liga 3 anunciou a chegada do antigo internacional brasileiro e médio da B SAD, que dá assim os primeiros passos enquanto treinador.

«Sou um apaixonado pelo futebol e vou dar tudo por mim e pelos jogadores. Estou muito feliz por estar aqui e tenho a certeza de que será um ano maravilhoso. Quero que os meus jogadores abracem este projeto. Temos de criar aqui uma família», afirma.

Sandro terminou a carreira em 2024/25, quando fez apenas um jogo pelos ingleses do Harborough Town. No currículo, enquanto jogador, tem quatro troféus conquistados, com destaque claro para a Taça dos Libertadores ao serviço do Internacional (Brasil).

Recorde-se que Dani Alves é o proprietário do São João de Ver desde o início de 2026, quando se tornou acionista da SAD do clube. Na altura comprou 50 por cento da SAD, sendo que os restantes 50 por cento foram adquiridos no fim de 2025/26.

Veja aqui a publicação do São João de Ver: