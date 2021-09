Os adeptos do Machico assistiram à pesada derrota da sua equipa na receção ao São Martinho (0-5), para 1.ª eliminatória da Taça de Portugal, mas não se deixaram afetar.

No final do encontro, fizeram questão de aplaudir a equipa adversária e até dedicar um cântico ao São Martinho, que jogou na Madeira sem o habitual apoio dos seus seguidores.

Os jogadores da equipa do concelho de Santo Tirso, distrito do Porto, ficaram surpreendido com o gesto de tremendo desportivismo e aplaudiram a atitude dos locais.



Veja o vídeo partilhado pela Associação Recreativa de São Martinho da sua página oficial no Facebook.