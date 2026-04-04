VÍDEO: Oscar anuncia o fim da carreira aos 34 anos
Problemas cardíacos obrigam antigo antigo jogador do São Paulo, Internacional e Chelsea a parar
Problemas cardíacos obrigam antigo antigo jogador do São Paulo, Internacional e Chelsea a parar
Oscar anunciou o fim da carreira profissional neste sábado, chegando a acordo para a rescisão com o São Paulo. Aos 34 anos, o médio tomou a decisão sobretudo pelo problema cardíaco sofrido em novembro de 2025, nos testes médicos de pré-época do São Paulo. Enquanto fazia exercício de resistência numa bicicleta, Oscar desmaiou e foi obrigado a permanecer em repouso.
Meses antes, o brasileiro caiu e fraturou três vértebras. Por isso, o último jogo da carreira remonta a 19 de julho, ante o Corinthians, quando sofreu as referidas fraturas.
«É difícil. Queria fazer mais pelo São Paulo. Queria jogar mais. Acho que tinha tanto futebol quanto idade para jogar mais. Mas, infelizmente, aconteceu. Vou-me retirar e continuar a torcer pelo São Paulo. Muito obrigado por tudo», disse Oscar.
De acordo com a imprensa brasileira, Oscar abdicou de 50 milhões de dólares (cerca de 43,4 milhões de euros) pela rescisão. Por isso, o São Paulo vai pagar somente 10 milhões de dólares (cerca de 8,68 milhões de euros).
Formado no São Paulo e afirmado no Internacional, Oscar rumou ao Chelsea em 2012, a troco de 32 milhões de euros. Anunciado como uma das maiores promessas da década, o médio ofensivo optou por jogar na China entre 2017 e 2024. Para a história fica a conquista de Premier League (duas), Taça da Liga inglesa, Liga Europa, campeonato chinês (três), Taça da China, Supertaça da China e Recopa Sul-Americana.
Pelo Brasil, Oscar conquistou o Mundial Sub-20 e a Taça das Confederações (2013), além de disputar o Mundial 2014 e os Jogos Olímpicos de 2012.