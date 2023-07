James Rodríguez é reforço do São Paulo, anunciou este sábado o emblema brasileiro, num comunicado divulgado no site oficial.

O internacional colombiano chega ao clube de São Paulo a custo zero, depois de ter rescindido com o Olympiakos em abril. Assinou um contrato válido até junho de 2025.

É o décimo clube na carreira de James, ele que se destacou em Portugal ao serviço do FC Porto. Representou ainda o Envigado, o Banfield, o Mónaco, o Real Madrid, o Bayern Munique, o Everton e o Al-Rayyan, além do já referido Olympiakos.

13 anos depois, o médio ofensivo de 32 anos regressa à América do Sul, para jogar no São Paulo, atual sexto classificado do Brasileirão.