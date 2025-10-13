São Tomé e Príncipe conquistou, na tarde desta segunda-feira, a primeira vitória no Grupo H da qualificação para o Mundial 2026 e o primeiro triunfo em três anos e meio. Aconteceu na receção ao Malawi (1-0), na 10.ª e última jornada.

Em Sousse, na Tunísia, Ronaldo Lumungo, avançado do Paços de Ferreira, capitalizou um penálti aos 62 minutos, fazendo o único golo da partida.

No caminho para o final, o português Ricardo Monsanto – selecionador de São Tomé, de 47 anos – foi expulso por protestos. Todavia, o treinador “explodiu”, visou o árbitro e precisou de ser afastado e segurado por vários elementos do staff.

Desta forma, e após nove derrotas, São Tomé e Príncipe conseguiu pontuar pela primeira vez na qualificação – termina o Grupo H no sexto último lugar, com três pontos, a sete do Malawi (5.º). De recordar que São Tomé é a quarta pior seleção africana no ranking da FIFA.